Heb jij het gezien? Volgers ontdekken nieuw detail op ‘Friends’-foto Jennifer Aniston en staan compleet versteld

17 oktober 2019

16u01

Bron: News.com.au 10 Celebrities Eerder was het Kim Kardashian met haar billen, dit keer heeft Jennifer Aniston (50) het internet ‘gebroken’ door lid te worden van I nstagram en haar eerste openbare foto te delen. Maar dat is niet waar iedereen het over heeft. Aandachtige volgers hebben dan ook een nieuw detail ontdekt op de ‘Friends’-foto en kunnen hun ogen niet geloven. “Wat een manier om je entree te maken op sociale media”, klinkt het. Maar wat is er aan de hand?

Een dag na haar recorddebuut op Instagram heeft Jennifer Aniston grappend haar excuses aangeboden voor de wereldwijde storing die haar account veroorzaakte. “Ik zweer dat het niet mijn bedoeling was het te breken. Dank jullie wel voor het lieve, glitchy welkom”, schreef ze, uiteraard verwijzend naar het nieuws dat ze Instagram heeft gebroken met haar eerste post, een groepsfoto waarop ze samen staat met haar ‘Friends’-collega’s.

Over die foto raakt de wereld nog steeds niet uitgepraat. Zeker niet nu oplettende volgers hun oog lieten vallen op de smartphone die op de tafel van het gezelschap ligt. Op de foto is te zien hoe er ‘iets wit’ op het scherm lijkt te liggen, en daar stellen velen zich vragen bij. Zij denken dan ook dat Aniston met haar eerste foto per ongeluk meer heeft gedeeld dan ze wellicht had bedoeld. “Dat is overduidelijk cocaïne”, reageren haar volgers. Of ook: “Hoe kan het zijn dat ze daar samen coke snuiven?” en “Die lijnen cocaïne op de iPhone in de eerste Instagram-foto van Jennifer Aniston, wat een geweldige manier om je debuut op sociale media te maken!”

Let’s play a game called how long will it take Jennifer Aniston to realize there’s coke on the table in the pic 😂 pic.twitter.com/v2qLNCaEnN lil level up 👻(@ levelupdub) link

I never watched friends but i think we should let jennifer aniston do coke in peace percocet peat(@ PaniniPressPeat) link

the one where jennifer aniston joins instagram and forgets to move the coke she’s doing with the cast in the background pic.twitter.com/wRFkZnpeFE 소함(@ coolkerny) link

The lines of coke on top of the iphone in Jennifer Aniston’s first Instagram picture is one hell of a way to make your social media debut. https://t.co/5mLshMlNxL 𝖕 𝖆 𝖔 𝖑 𝖊 𝖙 𝖙 𝖊(@ deviIette) link

Is het een reflectie?

Er is inmiddels zo veel commotie ontstaan dat allerlei experten zich hebben uitgesproken in buitenlandse media. “Ik ga ervan uit dat het slechts een weerspiegeling is”, zegt een expert in forensische beeldinterpretatie aan het Australische news.com. “Want als je naar de rest van de foto kijkt, zijn er nog dergelijke reflecterende witte vlekken te zien op de andere glanzende oppervlakken. Rechts van de telefoon lijkt er bijvoorbeeld een soort lade te zijn, waar dezelfde lichtreflecties op zitten. En als je goed rechts van Matthew Perry’s hoofd kijkt, is er nog een andere soortgelijke weerspiegeling.”

Toch maakt de expert nog een kanttekening: “Want als de telefoon in een zwart hoesje zat en met zijn scherm omlaag op tafel lag, dan konden we zeker stellen dat het om een reflectie gaat. Maar nu weten we dat eigenlijk niet. Deze analyse is gebaseerd op een foto op internet, en zonder verdere informatie is het moeilijk om met zekerheid te zeggen wat er speelt.”