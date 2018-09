Heather Locklear kickt al drie maanden af: "Verslaving is wreed en verscheurend" TDS

20 september 2018

08u44

Bron: Instagram 0 Celebrities Heather Locklear heeft op Instagram een aangrijpend bericht gedeeld. De actrice heeft iemand verloren in haar leven, vermoedelijk aan de gevolgen van een verslaving. Locklear, die drie maanden geleden professionele hulp zocht om te ontwennen, grijpt het moment aan om haar volgers te waarschuwen voor de gevaren.

De actrice kampt al jaren met een alcohol- en drugsverslaving, waarvoor ze al eerder meerdere malen in een ontwenningskliniek is opgenomen. Ook checkte ze eerder in bij een psychiatrisch ziekenhuis vanwege mentale problemen. Drie maanden geleden zocht ze opnieuw professionele hulp, met het oog op langdurig herstel.

"Verslaving is wreed en het zal er alles aan doen om je neer te krijgen", schrijft ze op Instagram. Het lijk erop dat het afkicken haar dit keer lukt. "Herstel is de beste wraak. Wees lief voor iedereen die je ontmoet, je licht zou hun pad kunnen veranderen". Ze plaatste het bericht, nadat ze moest afscheid nemen van Josh, vermoedelijk een vriend van de actrice. "Rust zacht lieve Josh. Je hebt mijn hart geraakt"

Aangeklaagd

Heather Locklear werd in augustus officieel aangeklaagd nadat ze in juni in een dronken bui een politieagent en een ambulancier aanviel. Ze wou niet meewerken met een agent en vertoonde wangedrag ten opzichte van de hulpverlener, die ze een trap verkocht toen hij haar op een brancard wilde leggen.

De nieuwe aanklachten kunnen toegevoegd worden aan het rijtje dat al tegen haar liep vanwege een incident in februari, toen de 'Melrose Place'-ster zich schuldig maakte aan huiselijk geweld en het aanvallen van een andere agent. In totaal lopen nu acht aanklachten tegen Heather.

