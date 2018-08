Heather Locklear duikt weer op na opname in psychiatrisch ziekenhuis TK

20 augustus 2018

09u26

Bron: ANP 0 Celebrities Heather Locklear heeft voor het eerst sinds haar arrestatie en opname in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis van zich laten horen. De actrice postte een foto op Instagram van haar hondje Harley, met daarbij de tekst 'sun shining day'.

Fans reageerden enthousiast en staken Heather een hart onder de riem. "Wat een schatje! En wat fijn om je hier terug te zien!", schreef een fan. Een ander reageerde: "Ik bid voor je, Heather. Laat alcohol je lichaam en geest niet langer controleren, het maakt je ziek, egocentrisch en het vertroebelt je bewustzijn. Vind de kracht in jezelf om je verslaving de baas te worden."

De 'Melrose Place'-actrice kwam de afgelopen maanden meerdere malen negatief in het nieuws. Zo werd ze opgenomen in het ziekenhuis na het nemen van een overdosis, nadat ze een paar dagen daarvoor een agent en ambulancebroeder had aangevallen. Locklear worstelt al meer dan tien jaar met een alcohol- en drugsverslaving.

Sun shining day Een foto die is geplaatst door null (@heatherlocklear) op 19 aug 2018 om 02:26 CEST