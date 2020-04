Heath Legder weigerde homograppen te maken tijdens Oscars LOV

08 april 2020

09u30

Bron: ANP 0 Celebrities Toen Heath Ledger werd gevraagd om bij de Oscar-uitreiking van 2007 tijdens de opening een grapje te maken over de homoseksuele liefde die hij en Jake Gyllenhaal speelden in de film Brokeback Mountain, weigerde hij dat resoluut. Ledger meende dat hier juist geen grappen over gemaakt moesten worden, zo zegt Gyllenhaal in een interview met Another Man magazine.

“Er was een liefdesverhaal rondom onze karakters gebouwd en Heath stoorde zich eraan dat daar ‘grappig’ gedaan over moest worden. Zelf had ik nog zoiets van: ach, wat maakt dat nou uit? Maar hij wilde er absoluut niet aan, omdat het volgens hem om ware liefde ging. Dat is een van de dingen die ik zo mooi vond aan hem, hij zag de lol er niet van in om die liefde tussen twee mannen belachelijk te maken,” aldus Jake. “En dus deed Heath die presentatie niet.”

Ledger overleed in 2008 op 28-jarige leeftijd en werd dood in zijn New Yorkse appartement aangetroffen, nadat een combinatie van verschillende voorgeschreven medicijnen hem fataal werd.