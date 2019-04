Heath Ledger zou vandaag 40 geworden zijn: een passionele acteur die zijn films moeilijk kon loslaten SD

04 april 2019

12u00 0 Celebrities Vandaag zou de Australische Heath Ledger veertig jaar oud geworden zijn. Helaas overleed de veelbelovende acteur op 22 januari 2008 op 28-jarige leeftijd.

Op 22 januari arriveerde een masseuse aan Heath Ledgers appartement in SoHo en ze werd binnengelaten door de huishoudster. De twee vonden het bewusteloze lichaam van de 28-jarige acteur op de grond. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Onderzoek wees uit dat Ledger stierf aan een acute bloedvergiftiging. De acteur zou per ongeluk een dodelijke cocktail van pijnstillers, slaappillen en anti-depressiva hebben genomen. Daarmee eindigde een erg beloftevolle carrière.

Heathcliff Andrew Ledger werd op 4 april 1979 in Perth, Australië, geboren. Al toen hij tien jaar oud was, stond hij voor de eerste keer op de planken in het toneelstuk ‘Peter Pan’. Toen hij twintig was, volgde hij een vriendinnetje naar Hollywood. Geen slechte keuze, zo bleek, want al snel kreeg hij in rol in ‘10 Things I Hate About You’, naast Julia Stiles. Zijn broodje was gebakken, maar Heath bleef zijn eigen koers varen. Koppig weigerde hij elke gelijkaardige rol. “Het lijkt alsof ik tijd verspil wanneer ik mezelf herhaal”, zei de acteur in een interview uit 2007 met The New York Times. Dat hij daardoor zo goed als bankroet ging, kon hem niet schelen. “Ik overleefde letterlijk op noedels en water, maar ik bleef volharden.”

Succes

Het succes liet niet lang op zich wachten. Ledger kreeg een rol in Mel Gibsons film ‘The Patriot' toebedeeld, en daarna volgden onder meer ‘A Knight’s Tale’, ‘Monster’s Ball’, ‘Lords of Dogtown’ en ‘The Brothers Grimm’. In 2006 slaagde hij erin om de aandacht van critici wereldwijd te trekken met zijn vertolking van de homoseksuele cowboy Ennis del Mar in ‘Brokeback Mountain’. Het leverde hem een Oscarnominatie voor ‘beste acteur’ op, én een relatie met actrice Michelle Williams. De twee kregen zelfs samen een kind: Matilda. De geboorte van zijn dochter had een grote invloed op zijn leven, zo vertelde Ledger in een interview met WJW-TV. “Je wordt echt verplicht om jezelf meer te respecteren”, zei hij. “Je ontdekt meer over jezelf via je kind, denk ik. Ik vermoed dat je ook op een andere manier naar de dood kijkt. Het is een Catch-22: ik voel me beter over doodgaan nu, omdat ik doorleef in haar, maar aan de andere kant wil ik niet sterven omdat ik de rest van haar leven bij haar wil zijn.”

Verslaving

De Australische acteur heeft zijn dochter dus helaas niet zien opgroeien. Voor veel mensen is de film ‘The Dark Knight’, waarin Ledger slechterik The Joker vertolkt, een kantelpunt geweest. De acteur, die zich altijd grondig voorbereidde op zijn rollen, sloot zich een maand lang op in een hotelkamer in Londen met een dagboek en maakte notities en oefende stemmetjes. Ook de opnames zelf waren vermoeiend, zo vertelde hij in een interview met The New York Times. “Vorige week heb ik waarschijnlijk gemiddeld twee uur per nacht geslapen”, zei hij. “Ik kon niet stoppen met denken. Mijn lichaam was uitgeput, maar mijn brein bleef maar gaan.” Op een nacht nam hij een Ambien (een slaapmiddel, red.), maar die werkte niet. Een tweede pilletje zorgde ervoor dat de acteur verdoofd raakte. Een uur later werd hij wakker, maar hij was nog altijd niet gekalmeerd.

Na zijn dood deden al snel geruchten de ronde dat Ledger depressief geworden was en dat zijn vertolking van The Joker te zwaar had gewogen op de gevoelige acteur. Dat gecombineerd met een drugsverslaving, zou tot zelfmoord geleid hebben. Die geruchten heeft zijn familie altijd ontkend, hoewel ze niet ontkennen dat ze zich zorgen maakten om zijn afhankelijkheid van zijn medicatie. “De laatste conversatie die Kate (Ledgers zus, red.) met hem had, was een discussie over zijn medicatie”, vertelde Ledgers vader Kim in 2016 aan news.com.au. “Ze waarschuwde hem: ‘Je kan geen medicijnen mixen waar je niets over weet.’ Maar hij zei: ‘Katie, Katie, het komt wel goed met mij.’” De familie ontkent wel categoriek dat Heath depressief zou zijn geweest. “Het is absoluut het tegenovergestelde. Hij had een geweldig gevoel voor humor en ik vermoed dat alleen zijn dichtste familie en vrienden dat echt wisten. Maar hij maakte plezier. Hij was niet depressief over The Joker. Hij vocht tegen demonen, maar hij wilde nergens anders naartoe dan vooruit.”

Matilda

In 2009 kreeg Ledger een postume Oscar voor ‘beste acteur’ voor zijn werk in ‘The Dark Knight’. Zijn zus Kate zei in haar dankwoord: “Heath, we wisten allebei dat wat je met de Joker had gemaakt buitengewoon speciaal was, we hadden het er zelfs over gehad om hier op deze dag te zijn. We hadden echt gewenst dat je hier zou zijn, maar we zijn trots om deze award in ontvangst te nemen in naam van jouw prachtige Matilda.”

Ondertussen is Matilda 13 jaar oud. Het meisje lijkt steeds meer op haar overleden vader, en dat is ook haar tante Kate opgevallen. “Alles wat ze doet ... de manier waarop ze skateboardt ... herinnert me aan Heath", vertelde ze in de documentaire ‘I Am Heath Ledger’. “Ik ben erg blij dat ik op een punt ben gekomen waarop ik Matilda kan zien en blij kan zijn, en haar vaders energie door haar kan voelen.” Matilda’s moeder, actrice Michelle Williams, trouwde in 2018 met muzikant Phil Elverum. Toch vindt ze het belangrijk dat haar dochter een herinnering blijft bewaren aan haar vader. “Ik zeg altijd aan Matilda: ‘Jouw vader hield van me voordat iemand dacht dat ik getalenteerd of aantrekkelijk was, of dat ik mooie kledij had.”