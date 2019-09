Harvey Weinsteins broer smeekte hem al voor de onthullingen om hulp te zoeken: “Je brengt de familie ten schande” SH

09 september 2019

12u00 0 Celebrities Twee journalisten van ‘The New York Times’ hebben een boek geschreven over het vermeende seksuele misbruik van gevallen productent Harvey Weinstein. Een opvallende onthulling: Harveys broer Bob smeekte hem 2 jaar voor het schandaal al om hulp te zoeken voor zijn gedrag.

De bom barstte in de Amerikaanse filmwereld toen The New York Times in oktober 2017 bekend maakte dat producent Harvey Weinstein minstens acht keer tot een minnelijke schikking kwam met slachtoffers van zijn overschrijdend gedrag. Meer dan 90 vrouwen kwamen vervolgens naar buiten met verhalen over ongewenst gedrag en seksuele intimidatie door de studiobaas. Weinstein werd uiteindelijk officieel aangeklaagd voor seksueel misbruik en verkrachting van twee vrouwen, maar hij blijft tot op vandaag ontkennen dat het om seks onder dwang ging. Het proces werd ondertussen al meermaals verschoven omdat advocaten opstapten en Weinstein dus op zoek moest naar een nieuw juridisch team. Het proces had op 9 september eindelijk moeten starten, maar door nieuwe klachten is de rechtszaak opnieuw uitgesteld. Actrice Annabella Sciorra vertelde immers recent dat ze in 1993 verkracht werd door Weinstein. De aanklacht moet nu eerst verder worden onderzocht, waardoor het proces ten vroegste begin 2020 kan plaatsvinden.

Behandeling

In het boek ‘She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement’ leggen journalisten Jodi Kator en Megan Twohey het volledige verhaal van Harvey Weinstein bloot. En dat levert enkele opvallende onthullingen op. Zo zou Bob Weinstein zijn broer nog voor de onthullingen hebben gewaarschuwd voor zijn gedrag. “Je hebt de familie en je bedrijf ten schande gebracht. Je hebt je wangedrag altijd geprobeerd goed te praten. Als je denkt dat er niets mis is met je gedrag, dan kun je het ook wel aan je vrouw en verdere familie vertellen,” schreef Bob in een brief. Hij wilde dat zijn broer een medische behandeling zou ondergaan en zijn problemen ging aanpakken.

Ook een voormalig hooggeplaatste medewerker van de Weinstein Company, Irwin Reiter, vertelt haar verhaal. Reiter gaf de journalisten een interne memo waarin een collega uitgebreid beschreef hoe Weinstein medewerksters en actrices lastig viel. Weinsteins vroegere assistent Rowena Chiu vertelt hoe ze een financiële vergoeding kreeg om haar mond te houden over de keer dat haar baas haar aanrandde in een hotelkamer. Chiu zegt na het incident in een depressie te zijn beland.

Het boek ‘She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement’ verschijnt op dinsdag 10 september.