Harvey Weinstein wil rechtszaak buiten New York laten plaatsvinden SDE

21 augustus 2019

15u18

Bron: Variety 0 Celebrities De advocaten van Harvey Weinstein (67) hebben de rechter gevraagd om de verkrachtingszaak tegen de voormalige filmproducent naar een andere locatie te verplaatsen. Volgens hen zou de keuze om de rechtszaak te laten doorgaan in New York leiden tot een intensief mediacircus en een mogelijke vooringenomenheid van de jury.

Momenteel begint de rechtszaak tegen Harvey Weinstein op 9 september in Manhattan, New York. Maar volgens zijn advocaat, Arthur Aidala, zal deze locatie negatief uitpakken voor de voormalige filmproducent. “We kunnen gerust stellen dat New York City de laatste plek op aarde is waar meneer Weinstein een eerlijk proces zal krijgen”, schrijft advocaat Arthur Aidala volgens Variety in zijn verzoek.

De juryleden zouden volgens de motie niet in staat zijn om een objectief oordeel te vellen in Manhattan, omdat ze daar druk voelen “tot een conclusie te komen die politici, activisten, sterren en de media willen zien”. Op 26 augustus zou er een beslissing moeten vallen over de locatie van de rechtszaak.

Weinstein is de afgelopen jaren door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van ongewenste intimiteiten tot verkrachting. De zaak in New York draait om vijf gevallen van verkrachting en seksueel misbruik. De man houdt zijn onschuld staande.