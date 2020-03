Harvey Weinstein was niet blij met beschuldigingen seksueel misbruik: “Jennifer Aniston moet dood” SDE

10 maart 2020

22u22

Bron: Page Six 0 Celebrities Hoewel Harvey Weinstein (67) ondertussen in de gevangenis zit voor verkrachting en aanranding, blijft het nieuwe beschuldigingen regenen. Een van de nieuwe verhalen draait om Jennifer Aniston (51), schrijft Page Six.

In oktober 2017 kreeg Harvey Weinstein een mailtje van zijn woordvoerder. “Ik ben niet zeker of je deze gezien hebt", schreef Sallie Hofmeister daarin. “Jennifer Aniston.” In de bijgevoegde e-mail, die van een journalist van de National Enquirer kwam, stond: “Jennifer vertrouwde een vriend toe dat Weinstein haar tijdens de productie van de film ‘Derailed’ uit 2005 seksueel aanrandde door zich tegen haar achterkant aan te duwen en haar billen te grijpen." De journalist schreef ook: “Gedurende de jaren staarde hij regelmatig naar haar decolleté en borsten en bewoog hij zijn mond op een manier die Jennifer ongemakkelijk maakte. We citeren ook een bron dicht bij Jennifer die aan de Enquirer vertelt: ‘Harvey was verliefd op Jennifer Aniston. Hij had een enorme crush op haar en praatte constant over hoe knap ze wel was.’”

45 minuten nadat Weinstein de mail van zijn woordvoerder kreeg, antwoordde hij kort: “Jen Aniston zou vermoord moeten worden.”

De e-mails maken deel uit van een hoop documenten die openbaar gemaakt werden door het Manhattan Supreme Court, in afwachting van de bepaling van de strafmaat in de voorbije rechtszaak tegen Weinstein.

De Enquirer heeft de beschuldigingen trouwens nooit gepubliceerd, en een woordvoerder van Aniston noemde ze toen onjuist. “Jennifer is nooit aangerand of lastiggevallen door Harvey Weinstein. Hij kwam nooit dicht genoeg om haar aan te raken en ze is nooit alleen met hem geweest.”

Maar vorig jaar vertelde Aniston aan Variety wel over Weinsteins gedrag op de première van ‘Derailed’. “Ik herinner me dat ik aan de tafel zat met Clive (Owen, red.), en onze producenten en een vriend van me. En Weinstein kwam naar onze tafel en zei tegen mijn vriend: ‘Sta op!’ Ik dacht: ‘Oh mijn god.’ Mijn vriend stond recht en ging weg. Harvey ging zitten. Het was zo'n goed voorbeeld van het idee dat alles hem toekomt en gewoon walgelijk gedrag.” De actrice vertelde ook hoe de producent haar probeerde te verplichten om een jurk van zijn toenmalige echtgenote, Georgina Chapman, te dragen naar de première, maar ze weigerde.

