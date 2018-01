Harvey Weinstein verbreekt stilte na maanden en haalt uit naar Rose McGowan Redactie

31 januari 2018

04u27

Bron: AD 0 Celebrities Na de vernietigende publicaties in The New York Times en de New Yorker over zijn seksuele wangedrag, heeft Harvey Weinstein zich de afgelopen maanden op de achtergrond gehouden en was hij voor geen enkel medium bereikbaar voor commentaar. Tientallen vrouwen beschuldigen hem van aanranding en in sommige gevallen verkrachting.

Na een lange radiostilte laat de eens zo gevierde Hollywood-producent van zich horen via een statement en haalt hij hard uit naar actrice Rose McGowan. "Voor alle duidelijkheid: Harvey Weinstein en zijn advocaten hebben ervoor gekozen om zich niet publiekelijk uit te laten over de vrouwen die Weinstein hebben beschuldigd van seksueel wangedrag. Ondanks het feit dat er genoeg bewijs is om aan te tonen dat deze beschuldigingen vals zijn," luidt het statement. McGowan maakte een documentaireserie genaamd Citizen Rose, waarin ze haar activisme binnen de #MeToo-beweging vastlegt.

"Grove leugen"

Het team vervolgt: "Maar na het zien van de vertoning van Rose McGowan, die puur en alleen haar eigen boek via deze weg promoot, was het voor ons onmogelijk om hier niet op te reageren. Deze vrouw probeert de heer Weinstein zwart te maken met een grove leugen, die niet alleen door de heer Weinstein wordt ontkend maar ook door twee andere getuigen. Onder hen zijn de manager van mevrouw McGowan in de desbetreffende periode en collega-acteur Ben Affleck, tegen wie ze allebei gezegd zou hebben verkracht te zijn door de heer Weinstein. Althans, dat zegt ze nu. In 1997 zei ze tegen haar toenmalige manager en collega-acteur Affleck dat seksueel contact wederzijds was," aldus Weinstein's advocaat Ben Brafman.

McGowan zegt op 23-jarige leeftijd te zijn verkracht door Weinstein. Ze kreeg 100.000 dollar van de gevallen producent en ondertekende een zwijgcontract. Dat verbrak ze afgelopen jaar toen ze zich uitsprak over het misbruik door Weinstein.