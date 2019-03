Harvey Weinstein vandaag opnieuw voor de rechter MVO

08 maart 2019

07u17

Bron: ANP 0 Celebrities Harvey Weinstein moet zich vandaag weer melden bij de rechter. De gevallen Hollywood-producent wordt verhoord in de rechtbank van New York, voorafgaand aan de zaak van seksueel misbruik die in juni van start gaat.

De 66-jarige Weinstein, die zelf beweert onschuldig te zijn, werd vorig jaar mei aangeklaagd voor onder meer verkrachting en seksueel misbruik van twee vrouwen. Hij werd opgepakt en kwam weer vrij na het betalen van een borgsom van 1 miljoen dollar.

Het is een van de vele beschuldigingen van seksueel wangedrag die tegen Weinstein lopen. Inmiddels zijn er meer dan tachtig vrouwen die zeggen dat de producent hen onheus heeft bejegend. Zo zeggen actrices Rose McGowan, Ashley Judd, Angelina Jolie en Gwyneth Paltrow slachtoffer te zijn geweest van Weinstein.

#MeToo

Het vermeende misbruik van de producent kwam voor het eerst aan het licht in oktober 2017 toen meerdere vrouwen een boekje open deden in een artikel in The New York Times. In navolging van het stuk kwamen er steeds meer verhalen naar buiten. Het resulteerde in de internationale #MeToo-beweging waarbij slachtoffers hun misbruik deelden op social media om te laten zien hoe vaak het voorkomt en om in opstand te komen.

Weinstein was decennialang, samen met zijn broer Bob, een van de meest invloedrijke producenten in Hollywood. Zo was hij verantwoordelijk voor blockbusters als Pulp Fiction en Shakespeare in Love. Films waar hij aan werkte werden in totaal 341 keer genomineerd voor een Oscar, 81 beeldjes werden ook daadwerkelijk in de wacht gesleept.

Kort na het verschijnen van het The New York Times-artikel werd Weinstein uit de productiemaatschappij van hem en zijn broer gezet. Ook de Academy of Motion Pictures and Sciences zette de producent uit de organisatie van de Oscars. Weinsteins vrouw zette hem na een huwelijk van tien jaar aan de kant.