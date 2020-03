Harvey Weinstein positief getest op coronavirus Redactie

22 maart 2020

22u24

Bron: ANP, Reuters 74 Celebrities Harvey Weinstein (68) is positief getest op het nieuwe coronavirus, dat bevestigt het hoofd van de cipiersvakbond van de staat New York, na bericht van de Niagara Gazette. De voor seksueel misbruik veroordeelde filmproducent zit op dit moment in isolatie in de Wende Correctional Facility, een gevangenis in New York.

De gevallen producent werd afgelopen week overgeplaatst van Rikers Island naar de nieuwe streng beveiligde gevangenis. Hij verblijft momenteel in isolatie, aldus Michael Powers, directeur van de New York State Correctional Officers and Police Benevolent Association.

Weinstein ondergaat sinds zijn aankomst verschillende medische onderzoeken, omdat hij al meerdere keren naar het ziekenhuis moest door hartklachten en te hoge bloeddruk. Daarnaast kampt hij ook met diabetes. Ook een andere gevangene testte positief voor het virus.

Bezorgd

Verscheidene gevangenismedewerkers verblijven uit voorzorg ook in quarantaine, aldus Powers. Meerdere bewakers kwamen immers met Weinstein in contact en beschikken niet over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

Een advocaat van Weinstein liet zondagavond (lokale tijd) weten dat zijn kantoor niet op de hoogte was gebracht van de diagnose. “Gezien de gezondheidstoestand van Mr. Weinstein zijn we natuurlijk bezorgd, als dit nieuws klopt, en we volgen de situatie nauw op”, aldus advocaat Imran Ansari.

De oud-producent werd afgelopen maand veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting. Weinstein vierde vrijdag nog zijn 68-jarige verjaardag achter de tralies.