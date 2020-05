Harvey Weinstein opnieuw aangeklaagd wegens verkrachting: 4 vrouwen doen hun verhaal IB

Bron: ANP 0 Celebrities In een nieuwe rechtszaak beschuldigen nog eens vier vrouwen oud-filmproducent Harvey Weinstein (68) van aanranding en verkrachting. Een van hen was ten tijde van het vermeende misbruik minderjarig.

De vrouwen werden allemaal onder het mom van een zakelijke afspraak uitgenodigd in kantoren en hotelkamers van Weinstein. Daar werden twee van hen verkracht en de anderen betast en tot orale seks gedwongen. De filmproducent en mensen om hem heen lieten de vrouwen achteraf weten dat het beter was te zwijgen, omdat Weinstein hun carrière kapot kon maken. De aanklagers zijn vandaag 70, 38, 43 en 35 jaar oud.

Minderjarige

Weinstein ontkent alle schuld, en meent dat hij seks had met wederzijdse toestemming. Voor één geval uit 1994 zou dat zelfs niet uitmaken, omdat het meisje waarmee hij naar zijn hotelkamer trok nog maar 17 jaar oud was. Wettelijk gezien mocht hij dus onder geen beding met een minderjarige naar bed gaan. Hij lokte haar naar zijn vertrekken met de belofte van een zakelijke meeting, maar hij begroette haar naakt aan de deur. Daarna zou hij haar aangerand en verkracht hebben. “Aanvankelijk weigerde ze zijn avances”, staat er te lezen in de aanklacht. “Maar na een tijdje dreef hij haar letterlijk in een hoekje en dwong hij haar tot orale seks. Gezien het meisje heel ver van huis was en geen manier had om terug te geraken zonder het team van Weinstein, besloot ze om hem te laten begaan en zo snel mogelijk door de ‘meeting’ heen te geraken. Achteraf vroeg hij pas naar haar rijbewijs, waarop hij haar bedreigde: ze mocht hier tegen niemand over spreken, of hij zou ervoor zorgen dat ze nooit nog werk vond in de filmindustrie.”

Jane Doe nummer 2, zoals ze genoemd wordt in het dossier, meent dan weer verkracht te zijn tijdens het filmfestival van Cannes. Aan Jane Doe nummer 3 vergreep Weinstein zich op het filmfestival van Venetië. En Jane Doe nummer 4 beweert dat Weinstein haar verkrachtte in de New Yorkse buurt Soho.

Medeplichtigen

Het gaat om een civiele rechtszaak, de vier aanklagers eisen een niet bekendgemaakt bedrag. Naast Harvey Weinstein worden ook zijn broer en zakenpartner Bob, studio Miramax en The Walt Disney Company - ten tijde van een aantal van de zaken moederbedrijf van Miramax - gedaagd. Zij worden beschuldigd van ‘het onderhouden van een cultuur waarin Harvey Weinstein ongehinderd zijn gang kon gaan’. “Naargelang Weinsteins misbruik toenam en moeilijker te verbergen werd, groeide het aantal medeplichtigen aanzienlijk”, stelt de aanklacht. “Het is duidelijk dat verschillende personen in hoge functies Weinstein hebben beschermd.”

Disney

Voor The Walt Disney Company is het de tweede zedenzaak op korte tijd. Eerder al raakte bekend dat de staat Californië hen aanklaagt wegens vermeend seksueel misbruik op de set van ‘Criminal Minds’. Cinematograaf Greg St. Johns zou al 14 jaar lang mannen aanranden op de set, terwijl het bedrijf daarvan op de hoogte was. Er zouden zelfs mensen ontslagen zijn op vraag van St. Johns.

Het bedrijf reageerde al op de nieuwe aantijgingen: “Harvey en Bob Weinstein hadden volledige autonomie over Miramax, ook toen ze nog onder ons vielen. We zullen ons dus met klem verzetten tegen deze aanklacht, gezien Disney geen enkele schuld heeft in deze zaak.”

Weinstein zit sinds een paar maanden een gevangenisstraf van 23 jaar uit voor de aanranding en verkrachting van twee vrouwen in New York. Hij moet nog voorkomen in een rechtszaak rond soortgelijke aantijgingen in Los Angeles.