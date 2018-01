Harvey Weinstein niet in LA voor Golden Globes MVO

06u10 0 AFP Harvey Weinstein Celebrities Een woordvoerder van Harvey Weinstein heeft donderdag ontkend dat de gevallen studiobaas in Los Angeles is voor de Golden Globes. Daarover waren eerder op de dag geruchten ontstaan toen Rosanna Arquette op Facebook vertelde dat Weinstein gespot was op de locatie van de Globes.

"Het is erg vreemd dat Harvey Weinstein precies in het hotel is in Beverly Hills waar de Golden Globes een perspresentatie houdt. Hier is iets mis", schreef de actrice. Ellen Barkin deelde dat bericht op Twitter, en reageerde erop met "Is serieverkrachter Harvey Weinstein in LA? In het weekend van de Golden Globes? Waarom, waarom, waarom?"

Weinstein was altijd een graag geziene gast bij de Golden Globes, waar hij ieder jaar een grootse afterparty organiseerde. Dit jaar zou zijn studio The Weinstein Company dat weer doen, in samenwerking met Netflix. De streamingdienst verbrak echter de banden met het bedrijf toen het misbruikverleden van Weinstein aan het licht kwam, en geeft het feestje nu alleen.

Tegenover Page Six liet de woordvoerder van de producent weten dat de informatie die Arquette deelde onjuist is. TMZ plaatste een foto die donderdagmiddag werd genomen van de studiobaas in de staat Arizona, waar hij afgelopen najaar een behandeling voor seksverslaving onderging en sindsdien verblijft.