Harvey Weinstein gezien met privédetective: “Het is zijn laatste geheime wapen” MVO

21 maart 2019

13u07

Bron: ANP 0 Celebrities Harvey Weinstein (67) is, in afwachting van zijn proces, bij het New Yorkse restaurant Cipriani Dolci gezien in het gezelschap van zijn privédetective Herman Weisberg. Volgens omstanders zag de gevallen Hollywoodproducent er slecht uit.

“Ik herkende hem nauwelijks, hij lijkt wel 15 jaar ouder geworden en liep ook niet goed. Harvey kwam bij de bar met een groep mannen. Hij liep even weg om te bellen en kwam toen weer terug,” aldus een bron.

Toen het medium Page Six later bevestigd kreeg dat een van de aanwezige mannen Weinstein’s privédetective Weisberg was, wilde de krant dit checken bij een advocaat die eveneens bij de groep zat. De advocaat zou de Page Six-journalist uitgescholden hebben en met dreigementen hebben gestrooid. “Denk goed na voordat je hier iets mee doet en weet met wie je te maken hebt en wie wij zijn.” Daarna hing hij op.

Weisberg is een voormalig detective van de New Yorkse politie en wordt omschreven als Weinstein’s ‘geheime wapen’ om de aanklachten die tegen hem zijn ingediend tegen te gaan. De zaak tegen de eens zo succesvolle filmproducer begint in juni.