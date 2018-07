Harvey Weinstein geeft toe dat hij rollen uitdeelde in ruil voor seks: “Iedereen doet het” KVDS

13 juli 2018

20u40

Bron: Spectator 0 Celebrities Filmmagnaat Harvey Weinstein (66) heeft in een interview met het tijdschrift Spectator voor de eerste keer toegegeven dat hij “filmrollen uitdeelde in ruil voor seks”. Maar volgens hem “doet iedereen dat”.

Weinstein wordt door drie vrouwen beschuldigd van aanranding, gedwongen seksuele handelingen en verkrachting. Hij riskeert daarvoor tot levenslang. Zelf pleit hij onschuldig.

Opgedrongen

Tijdens het interview - dat vandaag in Spectator staat - verklaarde Weinstein dat hij zich “nooit” heeft opgedrongen “aan ook maar één vrouw”. Hij gaf wel toe dat hij zijn status in Hollywood gebruikte om vrouwen binnen te halen. “Ik was arm, lelijk en joods en moest mijn hele leven vechten om iets te bereiken. Geen enkele vrouw keurde mij een blik waardig voor ik het gemaakt had in Hollywood.”