Harvey Weinstein er slecht aan toe na val in gevangenis

09 maart 2020

09u08

Bron: Page Six 1 Celebrities De veroordeelde Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is er slecht aan toe nadat hij een zware val maakte in de gevangenis. Dat maakte zijn zegsman bekend, die eraan toevoegde dat hij “zich miserabel voelt”.

Weinstein verblijft na zijn veroordeling in de gevangenis van Rikers Island. Daar deelt de 67-jarige filmproducent een cel met twee oudere mannen. Zijn wandelrekje mag hij niet bij zich hebben, waardoor wandelen moeilijker is geworden. Zo maakte hij een zware val, nadat hij zich op eigen kracht probeerde te verplaatsen. “Hij is op zijn hoofd gevallen en denkt dat hij een lichte hersenschudding heeft”, vertelt zegsman Engelmayer. “Hij voelt zich miserabel maar probeert optimistisch te blijven.”

Weinstein was tot zijn veroordeling vrij op een borgsom van 2 miljoen dollar, maar rechter James Burke beval hem naar de gevangenis te brengen tot zijn definitieve straf bekend wordt op 11 maart. Zijn advocaat, Donna Rotunno, had er bij de rechter juist op aangedrongen om hem vrij te laten, vanwege een mislukte rugoperatie waardoor hij bepaalde medicijnen nodig zou hebben om te voorkomen dat hij blind wordt. Weinstein verscheen de meeste dagen voor de rechtbank achter een rollator die hij nodig zou hebben vanwege die rugproblemen.

