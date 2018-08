Harvey Weinstein: "Deze mailtjes bewijzen mijn onschuld" TDS

02 augustus 2018

19u07

Bron: ANP/TMZ 1 Celebrities Harvey Weinstein zegt bewijs te hebben dat hij een van de vrouwen die hem hebben aangeklaagd voor seksueel misbruik, niet heeft verkracht. Zo'n veertig e-mails ondersteunen zijn verhaal, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten die Weinsteins advocaten hebben ingediend.

De mailtjes zouden laten zien dat de vrouw geen slachtoffer is. Ze zou op foto's onder meer genegenheid voor hem tonen. De veertig berichten zouden allemaal vlak na de vermeende verkrachting zijn verzonden, en bewijzen dat hun seksueel contact met wederzijdse toestemming gebeurde.

Harvey zou nu pas toegang hebben gehad tot de berichten, omdat ze werden verzonden met een mailadres van The Weinstein Company. Het bedrijf zette Harvey aan de deur, en blokkeerden zijn toegang tot de mailbox.De advocaten vragen nu om de mails te gebruiken als wettelijk document tijdens de hoorzitting in de rechtbank.

De e-mails gaan slechts over één zaak. Weinstein is ook aangeklaagd voor twee andere incidenten. In alle gevallen pleitte de voormalig filmproducent onschuldig voor de rechtbank.