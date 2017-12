Harvey Weinstein breekt eindelijk zijn stilte in respons op Selma Hayek MVO

07u09 0 ANP Selma Hayek en Harvey Weinstein Celebrities Al meer dan vijftig keer werd hij van misbruik beschuldigd en heeft hij gezwegen, maar nu deed Selma Hayek de emmer blijkbaar overlopen. Harvey Weinstein heeft voor het eerst gereageerd op de aantijgingen die tegen hem zijn gemaakt.

Harvey Weinstein kan zich niet herinneren Salma Hayek ooit onder druk te hebben gezet om een seksscène te spelen met een andere vrouw. Dat heeft een woordvoerder van de gevallen studiobaas woensdag laten weten.

Eerder op de dag verscheen in de New York Times een ingezonden stuk van de actrice, waarin ze uitweidt over haar ervaringen met Weinstein. Ze noemt de producent daarin "een gepassioneerde cinefiel, iemand die risico's nam, een ontdekker en vader van filmtalent, een liefhebbende vader en een monster." Ze schrijft onder meer dat Weinstein haar tijdens de productie van de film 'Frida' continu seksuele verzoeken deed, en bij iedere afwijzing bozer werd. Hij zou haar uiteindelijk zelfs met de dood hebben bedreigd.

"Alle seksuele beschuldigingen zoals ze door Salma zijn neergezet zijn niet waarheidsgetrouw en anderen die erbij waren hebben een afwijkend beeld van wat er is gebeurd", zo liet de woordvoerder van de ex-studiobaas weten aan onder meer Deadline.

Ook het verhaal van de actrice dat Weinstein om één van zijn wensen, haar seks zien hebben met een andere vrouw, alsnog uit te laten komen door te eisen dat een dergelijke scène werd opgenomen voor de film, is volgens de producent niet waar. "Dat was onderdeel van het verhaal, want Frida Kahlo was biseksueel", aldus Weinstein, die beweert dat hij niet aanwezig was toen de bewuste scène werd gefilmd.