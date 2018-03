Harvey Weinstein blijk niet verzekerd tegen seksueel misbruik MVO

01 maart 2018

07u45 0 Celebrities De verzekeringsmaatschappij van Harvey Weinstein, Chubb Indemnity Insurance Co., voelt er niets voor om op te draaien voor de kosten die Weinstein maakt tijdens het juridische gevecht waarin de gevallen Hollywood-producer verzeild is geraakt. Het bedrijf meent dat zijn vermeende misbruik niet onder zijn aansprakelijkheidsverzekering valt.

Weinstein heeft inmiddels 11 rechtszaken tegen hem lopen en klopte bij Chubb Indemnity Insurance Co. aan voor financiële bijstand. De filmproducent loste in het verleden meerdere zaken met hun hulp op, variërend van het verzekeren van kunst tot het betalen van schadevergoedingen aan verschillende personen.

Volgens de verzekeringsmaatschappij kunnen zij hun client op dit vlak niet helpen en willen ze dat ook niet. "De acties van de heer Weinstein vallen onder geen enkele verzekering. Elk normaal denkend persoon had kunnen voorzien dat hiervoor geen financiële hulp geboden wordt."

Weinstein kan zich opmaken voor een fiks aantal rechtszaken in New York, Los Angeles, Toronto en Londen. In New York wordt hij onder meer aangeklaagd door de procureur-generaal van de staat New York, Erik Schneiderman.