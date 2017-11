Harvard-student en kapitein van het rugbyteam: alles wat je moet weten over het lief van Malia Obama KDL

Bron: Daily Mail 0 Facebook / Photonews Rory, zo heet het vriendje van Malia. Celebrities Malia Obama (19), de oudste dochter van voormalige Amerikaans president Barack Obama, werd eerder deze week al kussend gespot tijdens een sportwedstrijd. Het duurde niet lang voor de buitenlandse pers uitdokterde wie de jongen in kwestie is.

De Britse jongen heet Rory Farquharson en studeert chemie aan Harvard. Als hij niet met zijn neus in de boeken zit, houdt Rory zich bezig met golf en rugby. Toen hij nog in het middelbaar zat, was Rory een van de populairste jongens en was hij kapitein van het rugbyteam. Daarnaast vertegenwoordigde hij ook zijn school als hoofd van het golfteam en was hij lid van de chemieclub ‘Blue Bunsen Society’.