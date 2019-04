Hartoperatie Mick Jagger geslaagd TK

05 april 2019

06u55

De hartoperatie die Mick Jagger deze week onderging, is goed verlopen. Dat meldt Billboard. Hij zou het ziekenhuis binnen een paar dagen al mogen verlaten.

De frontman van The Rolling Stones kreeg een nieuwe hartklep, meer bepaald een kunstmatige aortaklep. Die werd vervangen via de slagader in de lies (transkatheter), een minder ingrijpende operatie omdat de borstkas hierbij niet geopend hoeft te worden. Als er geen complicaties optreden, zou de zanger binnen een paar dagen al naar huis mogen om daar verder te herstellen.

Afgelopen weekend raakte bekend dat de tournee van The Rolling Stones tijdelijk opgeschort wordt vanwege een ‘medische behandeling’. Jagger liet toen weten: “Ik haat het om onze fans teleur te stellen en ik ben echt teleurgesteld dat ik onze tournee moet uitstellen, maar ik kijk ernaar uit om - zodra ik kan - opnieuw op het podium te kruipen.” Er wordt verwacht dat Jagger volledig herstelt en binnen een paar maanden alweer op de bühne zal staan. De concerten werden geannuleerd tot juli.

Ondanks zijn wilde verleden neemt Jagger zijn gezondheid de laatste jaren heel serieus: hij houdt een gezond, organisch dieet aan en doet veel aan sport. Naast joggen (tot 12 kilometer per dag) doet hij ook aan fietsen, yoga en meditatie.