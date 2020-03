Harry Styles zit vast in Californië: "Ik mis mijn familie” SDE

31 maart 2020

22u00

Bron: Page Six 0 Celebrities Harry Styles (26) brengt de komende weken helemaal alleen door, ver van zijn familie. De zanger zit vast in Californië, vertelt hij in het radioprogramma ‘Capital Breakfast’.

“Ik ben eigenlijk vast komen te zitten, hier in Californië", gaf Harry Styles toe in het radioprogramma. “Ik moest eigenlijk een vlucht naar huis nemen, maar op die bewuste dag besloot de VS om alle vluchten te schrappen. Ik moest dus hier blijven." En dat valt de zanger zwaar, klinkt het. “Ik ben echt droevig dat ik mijn reis moest cancellen", voegde hij eraan toe. “Ik keek er erg naar uit om thuis te komen en tijd door te brengen met mijn mama, mijn zus en mijn familie. Maar het is beter zo.”

Onlangs maakte Harry ook bekend dat hij zijn toekomstige tournee met een jaar uitstelt. “Dat was uiteraard teleurstellend, maar het is absoluut niet het allerbelangrijkste nu", zei de zanger. “Ik denk dat iedereen dat begrijpt. Het is niet zo dat iemand er iets aan kan doen. Het belangrijkste is dat iedereen veilig blijft. Ik moest dat doen voor onze crew én voor de fans die naar de shows komen. Ik wil nu niet naar een show gaan, hoor.”

Ondertussen houdt de zanger zich volop met nieuwe muziek bezig, verklapte hij. “Ik ben niet bepaald begonnen met vreemde of nieuwe hobby’s", lachte hij. “Maar ik ben erg veel aan het schrijven. In het verleden heb ik niet echt veel vrije tijd gehad, dus nu heb ik eindelijk de kans om de dingen te doen die ik nu toch zou moeten doen. Ik zou meer gitaar moeten spelen. Ik zou meer teksten en gedichten moeten schrijven. Dus dat doe ik nu!”