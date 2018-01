Harry Styles wordt mogelijk de nieuwe James Bond MVO

22 januari 2018

08u00 0 Celebrities Harry Styles, ex-zanger van One Direction, wordt binnenkort misschien de nieuwe James Bond. Er wordt volop gezocht naar een opvolger voor Daniel Craig. Deze keer zou men een oogje openhouden voor een jongere 007.

Styles wil het allemaal: na zijn vertrek bij One Direction begon hij meteen een solocarrière en bracht hij het album 'Harry Styles' uit, dat meteen de hit 'Sign of the Times' voortbracht. Daarnaast was hij ook te zien op het grote scherm. Critici waren onder de indruk van zijn acteerprestatie in de Christopher Nolan-film 'Dunkirk'. Laat het nu net die prestatie zijn die hem op de radar van het 'Bond'-team deed verschijnen.

"Waarom niet?" aldus filmeditor Lee Smith, die vaak met Nolan samenwerkt. "Als ze graag een jongere Bond willen, is Harry de perfecte kandidaat. Hij heeft zeker genoeg in huis om het personage tot leven te brengen." Het zou bovendien kunnen dat Nolan de laatste Bond-film met Craig zal regisseren, maar dat werd nog niet bevestigd.

Naast Harry Styles zijn ook James Norton en Tom Hardy favorieten voor de rol van de legendarische spion.