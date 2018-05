Harry Styles werkt mee aan CBS-sitcom MVO

17 mei 2018

Harry Styles (24) werkt mee aan een nieuwe sitcom die losjes is gebaseerd op de begindagen van One Direction. Volgens de BBC is hij bij de show betrokken als uitvoerend producent.

De komedieserie heeft de titel 'Happy Together' gekregen en moet in de herfst te zien zijn op de Amerikaanse zender CBS. De sitcom vertelt over het leven van een echtpaar dat volledig op zijn kop komt te staan als een jonge popster bij het paar komt wonen.

Styles maakte iets soortgelijks mee in het begin van zijn carrière. Hij trok voor een paar weken in bij tv-producer Ben Winston en zijn vrouw in Londen. De zanger verbleef er uiteindelijk meer dan anderhalf jaar.

De hoofdrol in de serie wordt gespeeld door de 24-jarige Felix Mallard, bekend van de soap Neighbours.