Harry Styles vervangt Katy Perry tijdens 'Victoria's Secret' show MVO

09u05 1 EPA Celebrities Harry Styles zal Katy Perry vervangen op 28 november, wanneer de 'Victoria's Secret Fashion Show' plaatsvindt in Shanghai.

De zangeres kon de show niet bijwonen omdat de Chinese overheid haar de toegang tot het land had geweigerd. Ze droeg tijdens een optreden in 2015 een zonnebloemjurk in Taiwan. Daar is de zonnebloem een symbool van de anti-Chinabeweging. Wanneer een artiest in China wil optreden, kamt de overheid hun volledige sociale media profiel uit. Vinden ze iets dat hen niet bevalt, krijgt de artiest geen visum.

Het overkwam ook topmodel Gigi Hadid, één van de belangrijkste gezichten van het 'Victoria's Secret' merkt. Gelukkig was Harry naar Chinese normen braaf genoeg om het land binnen te mogen.