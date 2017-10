Harry Styles trakteert wachtende fans op pizza en chocolademelk MVO

Het is geen geheim dat de concerten van ex-One Direction zanger Harry Styles steevast binnen enkele minuten uitverkocht zijn. Tickets bemachtigen is door een hele klus, en daar stopt de strijd niet.

Diehard fans met staanplaatsen willen hun idool liefst van dichtbij bekijken, en daarom kamperen velen van hen al enkele dagen op voorhand voor de deur van de concertzaal. Dat hebben ze er graag voor over om een plekje op de eerste rij te bemachtigen.

Een pretje is het echter niet, zeker niet voor de Londense fans die in de gure herfstkou van oktober op de straatstenen zaten wachten. Gelukkig voor hen kreeg Harry Styles himself medelijden met zijn trouwste volgers, en deed hij een geste om zijn appreciatie te tonen.

"Oh my God, Harry Styles heeft ons pizza gestuurd!" Klinkt het her en der op sociale media. En het klopt, Harry Styles liet een grote bestelling pizza en liters warme chocolademelk afleveren bij de ingang van de Hammersmith Apollo in West Londen.

Nu is het afwachten of de Belgische fans op een dergelijke traktatie mogen rekenen, wanneer Harry op 16 maart volgend jaar naar ons land komt. Ook bij ons was het concert meteen uitverkocht.

