Harry Styles overvallen op Valentijnsdag: “Dit was echt het laatste wat hij nodig had” SDE

18 februari 2020

17u49

Bron: Mirror Online 0 Celebrities Harry Styles (26) is op Valentijnsdag overvallen in Londen. Dat schrijft de Britse website Mirror Online. De overvaller zou de zanger met een mes hebben bedreigd en hem geld afhandig gemaakt hebben.

Het was niet bepaald een fijne Valentijn voor Harry Styles. De voormalige One Direction-zanger werd vrijdagavond bedreigd door een man in Hampstead in Londen. De overvaller, die een mes bij zich had, vroeg om cash geld. “Harry bewaarde zijn kalmte", vertelt een bron aan Mirror Online. “Hij gaf zijn aanvaller snel wat cash geld en zorgde ervoor dat zowel hijzelf als de man kalm bleven, zodat het snel voorbij was. Nadien was hij wel erg ontzet, wat uiteraard te begrijpen is.”

Dat verhaal bevestigt ook de Metropolitan Police. “Agenten onderzoeken een overval met mes in Spaniards Road in Hampstead", laat een woordvoerder weten. “Onze agenten werden op zaterdag 15 februari gecontacteerd met betrekking tot een incident dat plaatsvond om 23.50 uur op vrijdag 14 februari. Een mannelijke twintiger werd benaderd door een andere man en werd bedreigd met een mes. Het slachtoffer raakte niet gewond, maar de man wist hem wel cash afhandig te maken.” Voorlopig is er nog geen spoor van de dader.

Datzelfde weekend volgde echter nog meer slecht nieuws voor Harry. Zijn ex, presentatrice Caroline Flack, werd zaterdagochtend dood teruggevonden in haar woning. “Aangezien Caroline de volgende dag zelfmoord pleegde, en er veel druk is vanwege het nieuwe album en zijn optreden op de Brit Awards vanavond, is het wel fair om te zeggen dat deze overval het laatste is dat die arme Harry nodig had”, voegt de bron eraan toe.

Harry is genomineerd voor twee Brit Awards, die voor ‘Beste Britse album’ en ‘Beste Britse mannelijke solo-artiest’. Hij zal vanavond ook optreden op de awardshow.