Harry Styles legt concert stil om fan te redden

Er lijkt maar geen einde te komen aan de liefdadigheid van ex-One Direction zanger Harry Styles. Eerder deze week bestelde hij pizza en warme chocolademelk voor fans die enkele dagen op voorhand voor de deur van zijn concertzaal zaten te wachten. Nu legde hij echter een volledig concert stil om een fan in nood te helpen.

Het tienermeisje in kwestie kreeg een zware paniekaanval tijdens de show, omdat ze geplet werd door omstaanders. Harry merkte dit op vanaf het podium, en stopte prompt met spelen, in het midden van een nummer.

"Kan iedereen haar even wat ruimte geven?" Klinkt het in een video die gemaakt werd door fans in het publiek. "Ik speel zo weer verder, maar eerst wil ik wat mensen sturen om haar te helpen." De zanger wachtte vervolgens tot het meisje uit de menigte was gehaald door de security. Hij vroeg haar nog om haar duim op te steken, om erachter te komen of ze echt wel oké was.

Het meisje, wiens Twitter account ondertussen privé is geworden, stuurde een hartverwarmende boodschap de wereld in: "Dat was de ergste paniekaanval die ik ooit gehad heb. Hij werd getriggerd omdat dat ik verpletterd werd. Harry legde zijn hele show stil, om ervoor te zorgen dat ik kon ontsnappen. Al maar goed, want zelfs de verplegers backstage schrokken van mijn toestand, ik was er héél erg aan toe. Het heeft lang geduurd voor ik weer normaal kon ademen. Ik ben Harry dus enorm dankbaar dat hij meteen realiseerde wat er met me aan de hand was, en de beveiligingsagenten op de hoogte heeft gebracht. "

