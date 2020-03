Harry Styles koopt derde huis in dezelfde straat MVO

03 maart 2020

20u15

Bron: ANP 0 Celebrities Harry Styles (26) heeft een opmerkelijke nieuwe buurman in Londen: Harry Styles! De zanger kocht onlangs een woning precies naast zijn huis in de buurt Hampstead. Het is zijn derde pand in dezelfde straat, meldt het Britse tijdschrift Hello.

Harry legde 4 miljoen pond (4,58 miljoen euro) neer voor zijn nieuwste stulpje. De voormalig One Direction-zanger kocht vorig jaar voor 8 miljoen pond (9,16 miljoen euro) zijn tweede woning. De 26-jarige Harry trok op 18-jarige leeftijd in zijn eerste huis in de straat.

Hoewel de Brit het overduidelijk naar zijn zin heeft in de wijk Hampstead, had hij er onlangs wel een vervelende ervaring. De zanger werd op Valentijnsdag vlak bij een van zijn woningen door een man met een mes beroofd.