Harry Styles geeft toe: "Ik beet puntje van mijn eigen tong af na eten van paddo's" TDS

27 augustus 2019

15u06

Bron: Rolling Stone 0 Celebrities Harry Styles (25) heeft een opvallende bekentenis gedaan: toen hij ooit onder invloed was van psychedelische paddestoelen, beet hij het puntje van zijn eigen tong af. Pijnlijk, maar de zanger kan intussen wel lachen om zijn blunder, zo zegt hij in gesprek met muziekblad Rolling Stone.

In het tijdschrift zegt de voormalig One Direction-zanger dat hij geregeld psychedelische paddestoelen at als onderdeel van zijn creatieve proces. “We hebben in de studio heel wat paddo’s gebruikt. Dan gingen we in het gras buiten liggen en luisterden naar Paul McCartney’s album ‘Ram’”, zegt hij.

Volgens de zanger waren de paddestoelen bedekt met een laagje chocolade. Hij weet nog goed hoe het voelde toen hij zijn tanden zette in het puntje van zijn eigen tong. “Terwijl het gebeurde, probeerde ik ook om gewoon mee te zingen met de muziek”, lacht hij. “Mijn hele mond zat onder het bloed. Mushrooms and Blood, het zou eigenlijk een goede titel zijn voor een album.”

Styles werkt trouwens momenteel aan het nieuwe album. Maar hoe die plaat zal heten, heeft hij nog niet bekend gemaakt. Zijn eerste soloalbum kwam op de markt in 2017.