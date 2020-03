Harry Styles geeft meer details over overval: “Ik sprong voor een auto om hulp te vragen” BDB

03 maart 2020

11u45

Bron: Daily Mail 0 Celebrities “Dat komt ervan als je single bent.” Zanger Harry Styles (26) heeft in een interview in ‘The Howard Stern Show’ meer uitleg gegeven over zijn verschrikkelijke ervaringen op Valentijn. Het voormalige One Direction-lid werd die avond beroofd, maar kon ongedeerd wegvluchten.

“Ik ben inderdaad overvallen op Valentijn. Dat komt ervan als je single bent op zo’n dag. Ik had andere plannen moeten hebben”, grapte Harry tegen radiopresentator Howard Stern. De feiten speelden zich af in de wijk Hampstead in Londen, de thuisstad van Styles. “Ik was op bezoek geweest bij een vriend en wandelde richting huis”, vervolgde de zanger. “Enkele minuten voor m’n bestemming, zag ik plots een groep jongens achter me. Ze hadden allemaal hun kap over hun hoofd getrokken, waardoor hun gezicht onherkenbaar was. Ik had daar een vreemd gevoel bij.”

Wanneer de bende Harry probeerde bij te benen, besefte de zanger dat er iets aan de hand was. “Ik stak snel de straat over, waarop die kerels dat ook meteen deden. ‘Shit, ze gaan me overvallen’, dacht ik meteen. Ze deden me stoppen en vroegen of ik een minuutje tijd had. M’n hart ging als een gek tekeer. Ik durfde geen nee zeggen, waarop die jongens vroegen of ik marihuana wou. Ik zei meteen dat ik geen interesse had.”

Cash

Daar bleef het echter niet bij. “Daarna vroegen ze of ik geld wou geven. Toen ik zei dat ik geen cash op zak had, riepen ze dat ik hen niet voor de gek moest houden. Uiteindelijk gaf ik hen enkele biljetten. Daarna zagen ze m’n koptelefoon en vroegen ze waarop die aangesloten was.”

De ‘Adore You’-zanger vreesde al snel dat de jongens ook z’n smartphone wilden. “Ze vroegen of ik m’n gsm kon ontgrendelen, maar ik had daar echt geen zin in. Toen toonde één van die gasten dat hij een mes op zak had. Ik werd bang, maar ik bleef wel voet bij stuk houden. Ik wou m’n smartphone niet zomaar afgeven. Daar konden ze natuurlijk niet mee lachen. Ze gaven me 10 seconden en begonnen af te tellen”, aldus Harry.

Gelukkig kwamen er op dat moment enkele wagens voorbij. “Ik besloot m’n kans te wagen. Ik liep de straat op en probeerde de auto’s te doen stoppen, maar dat lukte uiteraard niet”, legde de zanger uit. “Je gaat niet zomaar iemand meenemen die voor je wagen springt. Daarna bleef ik gewoon verder lopen, richting m’n huis. Ik liep alsof m’n leven ervan af hing. Ik had op dat moment ook heel veel spijt dat ik geen sportievere kleren droeg. Uiteindelijk droop de bende af, wellicht omdat ik hun toch geld gegeven had.”