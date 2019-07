Harry Styles gaat getuigen tegen stalker SD

16 juli 2019

14u48

Harry Styles (25) gaat voor een rechtbank getuigen tegen een 26-jarige Spaanse man die hem de afgelopen twee maanden zou hebben gestalkt. Volgens The Sun ontkent de Spanjaard de feiten.

Volgens Harry Styles zou Pablo Tarazaga-Orero in de buurt van zijn huis op straat geslapen hebben en ongevraagd briefjes in zijn brievenbus gestoken hebben. De zanger beweert ook dat Pablo hem regelmatig op straat lastigvalt, in de buurt van zijn huis in Londen. De Spanjaard is aangehouden door de politie. Dat gebeurde op een Brits vliegveld toen hij terugkeerde van een verblijf van twee weken in Spanje.

Maandag werd Tarazaga-Orero voorgeleid voor de rechter. Hij werd op borgtocht vrijgelaten op voorwaarde dat hij zijn paspoort aan de politie afgaf. In oktober moet de verdachte opnieuw voor de rechter verschijnen. Harry zal dan getuigen achter een scherm, zonder zichtbaar te zijn voor de verdachte.

Een buurman van Styles bevestigt alvast het verhaal van de zanger aan The Sun. Hij vertelt: “Ik zag een man slapen op een bankje aan de overkant van Harry's huis en ook in het park. In april dook hij voor het eerst op. In juni zag ik hem voor het laatst.”