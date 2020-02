Harry Styles draagt rouwlintje voor Caroline Flack MVO

19 februari 2020

09u15

Bron: ANP 0 Celebrities Harry Styles verscheen dinsdagavond bij de uitreiking van de BRIT Awards op de rode loper met een rouwlintje op zijn kostuum. De 26-jarige zanger en acteur deed dit ter nagedachtenis van zijn ex-vriendin Caroline Flack. De populaire presentatrice pleegde afgelopen weekend zelfmoord.

De BRIT Awards zijn de belangrijkste Britse muziekprijzen. Voormalige boyband-hunk Styles had eind 2011 kortstondig een relatie met de veertien jaar oudere Flack.

De 40-jarige Love Island-host werd zaterdag dood in haar appartement gevonden. Zij was in december gestopt met werken nadat zij was aangeklaagd voor het mishandelen van haar 27-jarige vriend met een lamp. De tabloids schreven veelvuldig over de rechtszaak, die tegen zijn wil tegen Flack werd aangespannen.

Haar dood heeft een discussie doen oplaaien over de manier waarop de roddelpers met beroemdheden omgaat in het Verenigd Koninkrijk. Flack had al vaker gemeld dat zij worstelde met depressies. Dit belette de tabloids niet om flink uit te pakken met venijnige commentaren en spotprenten rond de zaak. Inmiddels hebben ruim 600.000 mensen een petitie ondertekend waarin zij oproepen tot strengere wetten die de manier waarop de tabloids schrijven over beroemdheden beteugelen.