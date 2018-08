Harry Potter-fans, opgelet! Tom 'Draco Malfoy' Felton komt naar Gent MVO

Goed nieuws voor trouwe Harry Potter fans, want Tom Felton, de Britse acteur die Draco Malfoy speelde in de films, komt volgende maand naar Gent.

Felton is dit jaar de grootste naam op FACTS, de grootste Belgische Comic Con. De acteur werd uitgenodigd ter ere van 20 jaar Harry Potter. Hij is ook te zien als Dr. Alchemy in de DC-serie 'The Flash'. Als Malfoy mocht hij dan wel het meest onuitstaanbare personage uit de reeks zijn, bij fans is hij immens geliefd. Al helpt het charmante karakter van de acteur zelf daar uiteraard aan mee.

Tom Felton zal aanwezig zijn op 'FACTS Fall 2018' op zaterdag 29 en zondag 30 september, in Flanders Expo Gent. Hij zal er beschikbaar zijn voor fotoshoots, signeersessies en panels op beide dagen.

FACTS strikte dit jaar al meer indrukwekkende namen. Zo staan ook David Tennant (De tiende Doctor in 'Doctor Who' en ster van 'Broadchurch') en Jennifer Morrison ('Once Upon A Time', 'House M.D.') op de gastenlijst.