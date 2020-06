Harry Potter-fans laten tattoo’s verwijderen na uitspraken van J.K. Rowling MVO

15 juni 2020

21u57

Bron: ANP 10 Celebrities J.K. Rowling is het brein achter één van ‘s werelds grootste franchises. In de loop der jaren lieten duizenden Harry Potter-fans hun adoratie voor de boeken en films vastleggen in de vorm van een tattoo . Maar nu Rowling onder vuur ligt wegens haatdragende uitspraken tegenover transgenders, zijn bepaalde fans zo aangedaan dat ze die tattoo’s weer laten verwijderen.

Dat lieten enkelen van hen weten via sociale media. Zo schrijft Bria Noone (23) uit Brooklyn dat ze heel haar jeugd geobsedeerd was door Harry Potter. “Daarom liet ik één van de symbolen uit het boek en de zin ‘Mischief managed’ op mijn borstkast tatoeëren”, legt ze uit aan een Amerikaanse krant. “Toen ik hoorde wat J.K. Rowling gezegd had over transgenders, dacht ik meteen: oh God, ik moet dit van mijn lichaam halen. Iemand die zo denkt wil ik niet meer steunen. Het gaat om een grote tattoo, dus ik zal ze moeten laten weglaseren, want ze bedekken met iets anders zou niet mooi zijn.”

Ook Jordan Gerdes (29) liet een ontwerp van Rowling op zijn voet plaatsen. “Dat moet eraf”, zegt ook hij resoluut. “Wanneer een celeb iets vreemds zegt, geef je ze zo lang mogelijk het voordeel van de twijfel. Maar toen haar essay over transgenders werd gepubliceerd was er geen twijfel meer mogelijk. Wat ze zegt vind ik walgelijk, en daardoor kan ik niet meer van haar werk genieten. En dus ook niet meer van mijn tattoo.”

Kostelijk

De laserbehandelingen zullen lang, pijnlijk én duur zijn. Tattoo’s van deze omvang laten verwijderen kost al snel 800 dollar (707 euro). Maar dat houdt de jongeren naar eigen zeggen niet tegen. “Dat heb ik ervoor over”, aldus Bria Noone. “Ze heeft ons al te lang voor de gek gehouden. Ik vind het heel erg dat we op dit punt zijn beland, maar voor mij is het simpel: hier doe ik niet langer aan mee. Ik heb daarnaast ook een tapijt, kussens en verschillende kledingstukken die ik weg ga gooien. Afscheid nemen van de boeken wordt het moeilijkste. Maar elke keer als ik zo’n boek of film zie ga ik denken: oh nee, J.K. Rowling sucks.”

Andere fans menen dat ze overdrijven. “Het is niet omdat je niet akkoord gaat met de auteur, dat je niet meer van de boeken of de films kan genieten”, klinkt het in het andere kamp. “Bovendien bevatten de boeken nog steeds andere belangrijke waarden.”

I have a Harry Potter tattoo in my fucking elbow pit (very painful) and I am about to get it covered up because she might be the densest fucking person I've ever seen. Gender does not equal sex. https://t.co/Zfl0nAQNq5 Seth(@ SethxDecker) link

Controverse

De escalerende hetze begon een week geleden. Rowling reageerde toen via Twitter op een artikel over ‘mensen die menstrueren’: “Ik denk dat we daar vroeger wel een woord voor hadden.” Haar bericht dat er gewoon “vrouwen” had moeten staan, ontlokte 32.000 reacties. De meesten vonden de tweet discriminerend tegenover transgenders, omdat ook sommige transmannen kunnen menstrueren. Rowling ontkende in extra tweets en een essay dat ze transfoob is, maar liet wel verstaan het moeilijk te hebben met transactivisten en het ‘explosieve’ aantal jonge vrouwen dat een transitie wil ondergaan. Dat kwam haar op nog meer bitsige opmerkingen te staan. Rowling vroeg begrip, maar concludeert: “Ik vergat de belangrijkste regel van Twitter: reken nooit op een genuanceerd gesprek. Sindsdien moet ik boeten.”

