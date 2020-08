Harry Potter-acteurs roepen op: “Kom op 1 september niet naar King's Cross Station” SDE

19 augustus 2020

18u26

Bron: ANP 0 Celebrities Ieder jaar op 1 september verzamelen Harry Potter-fans traditiegetrouw op King's Cross Station in Londen om daar de start van het nieuwe schooljaar uit het universum van de tovenaarsleerling te vieren. Vanwege de coronapandemie wordt hen gevraagd of ze dat dit jaar vanuit huis willen doen tijdens een virtuele editie van het evenement.

In de Harry Potter-verhalen vertrokken tovenaarsleerlingen ieder jaar op 1 september vanaf het fictieve perron 9 3/4 naar de toverschool Hogwarts. Normaal gesproken trekt die datum ieder jaar veel fans van over de hele wereld aan die op het station in Londen om 11 uur 's ochtends (de vertrektijd van de Hogwarts Express) hun toverstok in de lucht steken bij wijze van hommage.

In plaats van een fysiek evenement, vindt er dit jaar online een feest plaats om stil te staan bij het nieuwe schooljaar. James en Oliver Phelps (Fred en George Weasley in de films), Jason Isaacs (Lucius Malfoy) en Bonnie Wright (Ginny Weasley) zullen hun opwachting maken tijdens de speciale livestream.

Vanaf je luie stoel

Tijdens de digitale editie van ‘Back To Hogwarts’ worden spelletjes gespeeld en komt ook de cast van de West End-musical ‘Harry Potter and the Cursed Child’ langs. Fans kunnen foto's van zichzelf in vol tovenaarsornaat insturen die vervolgens op het echte station worden vertoond.

"2020 is een raar jaar en het is echt belangrijk dat we er alles aan doen om iedereen veilig en gezond te houden. Dat betekent ook thuisblijven", laat James Phelps in een reactie weten. "Ik hoop dat fans samen met ons het virtuele feestje meevieren.” Ook zijn tweelingbroer George heeft er zin in. "Ik kijk uit naar alles wat deze digitale ‘Back To Hogwarts’ te bieden heeft en het is een bonus dat we het allemaal vanuit onze luie stoel kunnen meemaken."