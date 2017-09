Harry en Meghan voor het eerst in openbaar mvdb

21u44

Bron: ANP/BuzzR 0 AP Celebrities Prins Harry en zijn vriendin Meghan Markle zijn voor het eerst samen in het openbaar verschenen. Dat gebeurde vandaag tijdens de derde dag van de Invictus Games in Toronto. Harry en Meghan kozen voor een tenniswedstrijd voor hun eerste publieke gelegenheid.

De tortelduifjes kwamen hand in hand aan en gingen vol in het zicht van het overige publiek en de vele aanwezige fotografen zitten. Gedurende de wedstrijd fluisterden en lachten de twee geanimeerd met elkaar, schrijft de Daily Mail.

Zaterdag moest Meghan het tijdens de openingsceremonie van de Invictus Games nog doen zonder Harry. De prins moest toen plaatsnemen in het VIP-gedeelte en bracht de avond door naast de Amerikaanse First Lady Melania Trump.

Verloving

Vorig jaar november maakte het Britse hof namens Harry bekend dat hij en actrice Meghan Markle een relatie hebben. In het afgelopen jaar werden de twee al wel samen gefotografeerd door paparazzi maar nog niet eerder gingen ze samen naar een officiële gelegenheid. Britse media speculeren al een tijdje dat er een verloving aan zit te komen.

De Invictus Games leek vooraf al de ideale gelegenheid om samen in de schijnwerpers te treden. Meghan woont en werkt in Toronto, terwijl Harry beschermheer en bedenker van de Invictus Games is.

