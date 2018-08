Harry en Meghan gingen op bezoek bij George Clooney (en daar kwamen ze niets te kort) TK

22 augustus 2018

09u03

Hun eigenlijke huwelijksreis is al even achter de rug, maar prins Harry en Meghan Markle zijn er deze week toch nog even op uitgetrokken voor een romantisch weekendje weg. En dat deden bij niemand minder dan acteur George Clooney en zijn vrouw Amal, in hun Italiaanse villa aan het Comomeer.

Het leven als Britse royal is niet van de poes: de leden van de koninklijke familie werken de ene na de andere verplichting af. Af en toe is een adempauze nodig, dus trokken Harry en Meghan afgelopen weekend naar Italië voor een bezoekje aan de Clooneys. Het is geen geheim dat het koppel goed bevriend is met Kensington Palace: Amal is een vriendin van Meghan en de twee waren dan ook nadrukkelijk aanwezig op het huwelijk in Windsor in mei.

Harry en Meghan kwamen ongetwijfeld niets te kort in Villa Oleandra, zoals het buitenverblijf van George Clooney officieel heet. De acteur kocht het prachtige gebouw uit de 18e eeuw in 2002 over van de familie Heinz (jawel, van de ketchup). Die stak Clooney een handje toe toen zijn Harley tijdens een ritje door het Italiaanse landschap stilviel net voor de poort van de villa. George werd naar verluid meteen verliefd op Oleandra en kocht het niet veel later over van de erfgenamen van John Heinz voor bijna 10 miljoen dollar. Een paar jaar later kocht hij ook de aangrenzende Villa Margherita op, voornamelijk om meer privacy te creëren.

Strenge wetgeving

De komst van Clooney bezorgt het dorpje Laglio, waar de twee villa's liggen, overigens best wat kopzorgen. Het voorheen uitgestorven gehucht is intussen een echte toeristische trekpleister geworden, waar hordes fans en paparazzi op afkomen. De plaatselijke overheid zag zich genoodzaakt om een nieuwe wet in te voeren die bepaalt dat niemand zich in een straal van 100 meter rond de villa's mag begeven. Wie daar zijn boot of auto parkeert, riskeert boetes van 500 euro.

Harry en Meghan zijn trouwens niet de eerste beroemde gasten die op bezoek zijn in Villa Oleandra. Ook Brad Pitt, Matt Damon, Cindy Crawford en Michael Douglas bezochten Laglio al. Volgens Chi Magazine speelden Harry en George dit weekend overigens een potje basketbal terwijl Meghan en Amal zich ontfermden over Ella en Alexander, de tweeling van Clooney.