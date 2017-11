Harry Dreyfuss: "Kevin Spacey randde mij aan toen ik 18 was" Renske Baars

10u28

Bron: AD.nl 1 AP/Twitter Celebrities Harry Dreyfuss, zoon van Hollywood-acteur Richard Dreyfuss, claimt via een column dat hij als 18-jarige is aangerand door Kevin Spacey terwijl zijn eigen vader in dezelfde ruimte was.

Dreyfuss is de elfde man die naar buitenkomt met beschuldigingen in de richting van acteur Spacey. Eerder kwam Anthony Rapp naar buiten dat hij als 13-jarige last had van de ongewenste seksuele aandacht van de gelauwerde acteur.



Harry Dreyfuss stelt dat hij is aangerand in 2008 toen hij 18 jaar oud was. Zijn vader speelde in het toneelstuk Complicit in Londen dat geregisseerd werd door Spacey. "Het gebeurde op een avond toen we alle drie in Kevins appartement waren waar mijn vader zijn tekst oefende. Mijn vader zag het niet en ik heb hem jarenlang niets over het incident verteld", schrijft hij. "In plaats daarvan grapte ik er jarenlang over op feestjes bij wijze van goede grap."



"Kevin Spacey is een seksueel roofdier. Maar om over mijn ervaringen daarmee te praten, zag ik nooit als serieuze optie." Volgens de column legde Spacey zijn hand op de dij van de 18-jarige terwijl ze het script bespraken.

EPA Harry Dreyfuss, zoon van Hollywood-acteur Richard Dreyfuss (boven), claimt via een column dat hij als 19-jarige is aangerand door Kevin Spacey .

Een van mijn helden

"Het kwam niet bij me op dat Kevin in mijn geïnteresseerd was", aldus Dreyfuss. "Het was een volwassen man, een van mijn helden, mijn vaders baas: geen categorie die paste bij mijn radar voor seksuele interacties." Bovendien vond hij het een bizarre gedachte dat Spacey dit deed waar zijn vader bij was. "Maar toch gebeurde het, zijn hand bleef daar liggen."



Toen Dreyfuss uit de ongemakkelijke situatie probeerde te ontsnappen, en naar een andere stoel verhuisde, bleef Spacey hem volgen. Hij bleef zijn dij aaien. "Ik kon niet goed met de bizarre situatie omgaan: mijn vader en ik speelden de scene waarbij we geliefden waren in het toneelstuk terwijl Kevin Spacey mij probeerde te verleiden. Ik was in het echt nog een maagd die alleen maar een beroemde acteur wilde te worden."



Pas toen Spacey naar zijn kruis reikte, liet Dreyfuss de handtastelijkheden niet meer toe. "Ik was bang dat als ik wat zou zeggen mijn vader zijn werk kwijt zou raken."

I love my son @harrydreyfuss more than I could explain with all the words in the world. And I am so incredibly proud of him right now. https://t.co/iLOxTxPe4n Richard Dreyfuss(@ RichardDreyfuss) link

House of Cards

Kevin Spacey is door de aantijgingen zijn contract met Netflix kwijt. Daar maakte hij de populaire serie House of Cards.



Spacey werd afgelopen week door de Amerikaanse acteur Anthony Rapp beschuldigd van een poging to aanranding in New York. Spacey was toen 26, Rapp was slechts 14. Sindsdien hebben meerdere mannen hun verhaal gedaan over seksuele intimidatie, aanranding en pogingen tot verkrachting door Spacey. Acht (voormalige) medewerkers van House of Cards hebben aangifte tegen hem gedaan.



De acteur bood zijn excuses aan in een verklaring op Twitter. Ook kwam hij uit de kast als homoseksueel. Sindsdien is niets van hem vernomen. Zijn agent en publicist hebben hem laten vallen.

Twitter Harry Dreyfuss