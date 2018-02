Happy Valentine! Gwendolyn Rutten is al sinds haar vijftiende samen met Jimmy Geurts Erlend Hamerlijnck

14 februari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities Gwendolyn Rutten (42) heeft iets te vieren. Ze is vijf jaar voorzitster van Open Vld. Al heel haar politieke loopbaan wordt ze bijgestaan door Jimmy (43), al 28 jaar haar Grote Liefde. "Valentijn of niet, we genieten meer dan ooit van elke minuut samen", zeggen ze.

Gwendolyns echtgenoot Jimmy opende drie jaar geleden de koffiebar Pauze in Aarschot. Allebei leiden ze een druk bestaan dat hen evengoed uit elkaar had kunnen drijven. Maar na 28 jaar samen kunnen ze nog steeds niet van elkaar afblijven. Tijdens ons gesprek in Jimmy’s koffieshop vliegen de kusjes en knuffels in het rond.

Jullie lijken volop in de stemming om Valentijn te vieren. Gaan jullie iets ­speciaals doen?

Jimmy: Nee. Voor mij is het elke dag Valentijn. Behálve op 14 februari.

Gwendolyn: Omdat jij jarig bent de 15de. Maar het is waar. (pakt Jimmy’s hand vast) Wij vieren elke dag Valentijn. We gaan er zeker een fijn weekend van maken want op weekdagen hebben we het te druk. Jimmy in de koffieshop en ik met de politiek.

Hebben jullie tijd genoeg voor elkaar?

