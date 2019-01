Hans Otten bezorgde Slongs plekje als jurylid in internationale talentenjacht SD

Het was groot nieuws enkele dagen geleden: de Antwerpse zangeres Slongs wordt het Belgische jurylid in de nieuwe internationale talentenjacht 'The World's Best'. Maar nu raakt ook bekend hoe ze daar geraakt is: met dank aan Hans Otten.

Toen Hans Otten, die voor Warner Bros Belgium werkt, tijdens een internationale meeting van Warner Bros gevraagd werd naar een geschikt Belgisch jurylid voor de nieuwe wereldwijde talentenjacht ‘The World’s Best’, moest hij niet lang nadenken. “Slongs was op dat moment aan de slag als coach in ‘The Voice Kids’. Ze is een uitgesproken figuur, en ze kan ons land vertegenwoordigen op een manier die toch iets minder typisch Vlaams en braaf is. Haar expressiviteit leek me perfect binnen zo'n programma te passen. Daarnaast is ze altijd zichzelf, of dat nu in het Nederlands of in het Engels is.” Otten gaf dus de naam van Slongs door, waarna de ‘Lacht Nor Mij’-zangeres door de productie gecontacteerd werd. Vanwaar de wind waaide, wist ze tot voor enkele dagen niet. “Ik heb het haar nooit gevraagd, dus ze wist niet hoe de productie tot bij haar gekomen was. Ze heeft zich die vraag nooit gesteld. Ze heeft gewoon genoten van het avontuur. Ik ben heel blij voor haar dat ze dat heeft kunnen meemaken, en dat ik daar een kleine rol in heb kunnen spelen.”