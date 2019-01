Hans-Jürgen wast al 20 jaar de kleren van de sterren: “Vroeger vond ik veel drugs, nu enkel nog theezakjes” TK

24 januari 2019

21u56

Bron: New York Times 0 Celebrities Madonna, U2, Pink, Beyoncé... Ze trekken allemaal de wereld rond met gigantische stadiumtournees. En wie zich ooit afgevraagd heeft wie al die kostuums proper houdt: wij kennen het antwoord. De 62-jarige Hans-Jürgen Topf zorgt dat de groten der aarde altijd fris en monter gekleed gaan.

Het begon allemaal zo’n twintig jaar geleden, toen de rondtrekkende karavanen der muziektournees steeds grotere proporties begonnen aan te nemen. En hoe groter de podia werden, hoe moeilijker het was om de logistiek achter de schermen draaiende te houden. Een van de problemen: de was. Want als er ruwweg 150 artiesten, dansers en crew rondtrekken, wie houdt hun kleren dan proper?

Waar de productie een probleem zag, zag Hans-Jürgen Topf vooral een gat in de markt. Hij trok aan het begin van de jaren 2000 met een bestelwagen langs de locaties waar optredens plaatsvonden, en bood vervolgens aan om de vuile kledij mee te nemen en die gewassen en gestreken terug te brengen. Dat deed hij ook toen U2 door het land trok, en productiedirecteur Jake Berry besloot hem een kans te geven. “Twintig jaar geleden werd de was tijdens de tour ‘snel snel’ gedaan in plaatselijke wasserettes. De spullen waren dan vaak nog nat toen de artiest terug het podium op moest, en soms vond je er een vreemde string van een of andere meid tussen.” Topf bracht de was echter ‘in topconditie én geplooid’ terug, waarna Berry hem al snel vroeg om mee rond te trekken met Bono en co. “Het is zeer moeilijk om iemand te vinden die zo gepassioneerd is door wassen als Topf.”

Bier en nepbloed

De rest is geschiedenis, en wel eentje met grote namen als Madonna en Beyoncé. Rock ‘n’ Roll Laundry groeide uit tot een volwaardig bedrijfje dat wasmachines, droogkasten en strijkijzers verhuurt aan artiesten en muzikanten, inclusief personeel. Als wasman van de sterren zag Topf zowat heel de wereld, van Zuid-Amerika tot Australië. Niet altijd een glamoureuze job, want niet elke locatie heeft een waskot. “Ik werkte waar er ook maar stromend water was”, vertelt hij in een interview met de New York Times. “Ik ken elk invalidentoilet in elk Duits voetbalstadion.” Hij belandde zelfs ooit in de cellen van een Zuid-Afrikaans stadion, die eigenlijk bedoeld waren om agressieve voetbalfans op te sluiten.

Wanneer hij meegaat op tour, brengt hij soms tot 20 uur per dag door met wassen. Hij geeft altijd voorrang aan de kostuums van de artiesten, die hij meestal met een kleine ventilator moet drogen. Vaak zitten daar zweetplekken op, of aluminiumstof dat door de crew op het podium wordt achtergelaten. Wanneer de sterren dan op hun knieën vallen, laat dat vlekken achter. Als Topf zijn zin zou krijgen, zouden er altijd matten op het podium liggen. “Dat zou veel beter zijn voor de broeken.” De vuilste kleren? Die waren afkomstig van Slipknot. Hun overalls waren overgoten met bier, room en nepbloed, en hadden een aantal dagen in een vuilniszak gezeten voor ze bij Topf terechtkwamen. Smakelijk.

Boze Joe Cocker

Af en toe wil het wel eens mislopen met de was. Zo kreeg hij ooit een bijzonder boze Joe Cocker achter zich aan, die razend was omdat een van zijn broeken verkleurd uit de machine was gekomen. Hij kromp ook per ongeluk een gouden broek van David Hasselhoff en vernielde een jasje van Michael Jackson dat 3.000 dollar kostte. Maar over het algemeen zijn fouten zeldzaam. “Der Topf is megabetrouwbaar.” De Duitser beseft heel goed dat hij een echte pionier is. “Niemand was bezig met de was, niemand wilde het leren. Tot ik er een systeem voor ontworpen heb.”

Van de Bee Gees en Harry Belafonte tot Phil Collins en Pink: Topf heeft ze allemaal gekend. Tegenwoordig focust zijn bedrijfje zich vooral op het verhuren van wasmateriaal; zelf blijft Topf meestal thuis in Duitsland. Hij sukkelt met zijn rug en laat het rondtrekken over aan iemand anders. Hij merkt ook dat het circuit steeds professioneler en kalmer wordt. “Vroeger vond ik om de haverklap drugs in de kleren van de artiesten, maar tegenwoordig is het waarschijnlijker dat je een zakje kruidenthee tegenkomt.”