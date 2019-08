Handschriftexpert bekijkt testamenten Aretha Franklin SDE

07 augustus 2019

21u39

Bron: ANP 1 Celebrities De drie handgeschreven testamenten die van de hand van de vorig jaar overleden Aretha Franklin zouden zijn, gaan nader onderzocht worden. De rechtbank in Michigan oordeelde dinsdag dat een handschriftexpert moet vaststellen of de documenten daadwerkelijk door de soulzangeres zijn geschreven. Dat meldt de New York Post.

De testamenten, waarvan twee uit 2010 en één uit 2014, werden in mei aangetroffen in een van haar woningen. Sommige passages zijn echter niet zo goed te lezen, dus is het niet duidelijk aan wie Aretha Franklin wat nalaat. In het document uit 2014 zou wel staan dat ze Kecalf Franklin, een van haar vier zoons, haar bezittingen wil nalaten. Hij probeert dit nu dan ook voor elkaar te krijgen in de rechtbank. Gelijk na het overlijden van Aretha besloot de familie dat haar nicht Sabrina Owens verantwoordelijk zou zijn voor haar bezittingen, zoals haar woningen. Voorlopig blijft dit zo.

De Queen of Soul overleed vorig jaar op 16 augustus op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker.