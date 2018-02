Hand in hand op stap: Paris Jackson en Cara Delevingne voeden geruchten dat ze koppel zijn TDS

22 februari 2018

16u53

Bron: Daily Mail 1 Celebrities Hangt er elektriciteit in de lucht tussen Paris Jackson (19) en Cara Delevingne (25)? Velen zijn er al langer van overtuigd. En een nieuwe reeks foto's waarop te zien is hoe de twee hand in hand de nacht induiken, is volgens hen hét bewijs.

Dat er tussen de dochter van Michael Jackson en het model meer aan de hand is dan vriendschap, doet al sinds december vorig jaar de ronde. De twee werden toen samen gespot terwijl ze stiekem een nachtclub verlieten via de brandtrap.

Paris en Cara hebben nooit geprobeerd de geruchten de kop in te drukken. Meer nog: gisteren genoten ze samen van een nachtje stappen in Londen, en lieten dat zonder schroom vastleggen op de gevoelige plaat. De twee trokken samen naar een concert in de Britse hoofdstad, en keerden hand in hand terug naar hun hotelkamer.