Halsey openhartig over miskramen: "Ik heb me nog nooit zo onvolmaakt gevoeld"

28 februari 2020

19u44

Bron: The Guardian 0 Celebrities Halsey is amper 25 jaar, maar toch heeft ze al drie miskramen achter de rug. Dat vertelt de zangeres in een interview met The Guardian.

De 25-jarige zangeres, die een relatie heeft met acteur Evan Peters, vertelt in The Guardian dat de drie miskramen een serieuze impact op haar leven hebben gehad. “Ik heb me nog nooit zo onvolmaakt gevoeld", klinkt het. “Hier zit ik dan, met al mijn verwezenlijkingen, en ik kan dat ene ding waar ik biologisch gezien voor op de wereld ben gezet, niet doen. En dan moet ik op het podium gaan staan en een sekssymbool vol vrouwelijkheid en kracht zijn? Het is ontmoedigend.”

Halsey lijdt aan endometriose, een aandoening waarbij stukjes van het slijmvlies buiten de baarmoeder terechtkomen. In 2018 vertelde ze in het programma ‘The Doctors’ over een van die miskramen, waarna ze een operatie onderging en haar eitjes liet bevriezen. “Ik was op tournee, en ontdekte dat ik zwanger was. Voordat ik kon ontdekken wat dat voor mij en mijn toekomst betekende ... Het volgende dat ik me herinner is dat ik op het podium, in het midden van mijn concert, een miskraam krijg. Het gevoel van zo’n honderd tieners die naar je kijken terwijl je aan het bloeden bent en je je show moet verderzetten, terwijl je beseft wat er aan het gebeuren is ...”

Toch ziet de toekomst er goed uit: de laatste prognose is positief, vertelt ze: “Het lijkt erop dat het moederschap echt voor me is weggelegd. Het is een mirakel.”