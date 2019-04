Halsey: “Ik overwoog om de prostitutie in te gaan om eten te kunnen kopen” SD

Zangeres Halsey (24) heeft tijdens een benefiet voor de organisatie 'My Friend's Place', die dakloosheid bij jongeren wil tegengaan, verteld over hoe ze zelf langere tijd dakloos was en zelfs overwoog om de prostitutie in te gaan om aan eten te komen.

“Toen ik in New York woonde, was ik nog maar een tiener”, vertelde de ‘Without Me’-zangeres. “Mijn vrienden zochten decoratie uit voor hun studentenkamers, en ik overwoog intussen of ik seks zou hebben met een vreemdeling zodat ik mijn volgende maaltijd zou kunnen betalen. Het was niet omdat ik iets slecht gedaan had, het was niet omdat er iets fout met me was, en het was niet omdat mijn ouders niet van me hielden”, zei Halsey, die het huis werd uitgezet omdat ze gestopt was met school. “Ze hielden erg veel van me. Maar een samenloop van omstandigheden zorgde ervoor dat ik in die positie terecht kwam. Het kan absoluut iedereen overkomen.”

“Dat moeten jullie echt begrijpen”, klonk het. “Hoewel het erg opwindend is dat ik nu een popster ben die platen verkoopt en shows speelt, wanneer ik mensen dit verhaal vertel, zeggen ze: ‘Oh, je was dakloos en nu ben je een popster! Dat is geweldig. We moeten deze mensen helpen want we weten niet wat ze kunnen worden.’ Fout. We moeten hen niet helpen omdat er een kans is dat ze beroemd gaan worden. We moeten hen niet helpen omdat ze echt iets van zichzelf kunnen maken, want ze zijn nu al iets.”