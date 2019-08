Halle Berry wilde meer kinderen: "Ik voelde me zo sexy tijdens mijn zwangerschappen” SDE

07 augustus 2019

21u48

Bron: InStyle 0 Celebrities Halle Berry (52) heeft twee kinderen - Nahla (11) en Maceo (5) - maar zou er gerust meer gewild hebben. Dat vertelt de actrice in het magazine InStyle.

“Eerlijk gezegd, ik voelde me zo sexy tijdens mijn beide zwangerschappen”, bekent Halle Berry. “Ik werd moeder toen ik veertig was. Weten dat iemand altijd op me zal rekenen, maakt me een beter iemand. Ik ben meer gefocust en in lijn met mijn waarden en doelen. Negativiteit raakt me niet meer zo. Daarbij vond ik het zalig om zwanger te zijn. Als ik vroeger was begonnen, had ik waarschijnlijk vijf kinderen gehad. Of als ik het niet zo druk had gehad met films maken, was ik waarschijnlijk de perfecte surrogaat geweest.”

Ze voegt eraan: “Door die hormonen voelde ik me geweldig. Het voelde alsof mijn lichaam deed wat het gemaakt was om te doen. En het moederschap is echt de perfecte job. Het enige wat ik wil op het einde van de dag is dat mijn kinderen zeggen: ‘Je was niet perfect, je hebt niet alles juist gedaan, maar je was een goede moeder.’”

Halle was vijf jaar samen met Nahla’s vader, model Gabriel Aubrey. Maceo’s vader is acteur Olivier Martinez, met wie Berry trouwde, maar ook die relatie strandde.