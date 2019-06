Halle Berry was bijna beroofd van haar hele huis TK

Bron: ANP 0 Celebrities Een wel erg brutale dief heeft Halle Berry in maart bijna beroofd. De 59-jarige Ronald Eugene Griffin had het niet voorzien op haar auto of inboedel, maar op haar hele huis.

De 59-jarige Griffin werd in januari bij Berry's huis aangetroffen terwijl hij met een slot stond te rommelen, schrijft TMZ. Toen een tuinman hem aansprak, ging hij ervandoor. Enkele maanden later, in maart, was het opnieuw raak. Het verschil: ditmaal had de man een slotenmaker meegenomen. Een van de sloten was al vervangen toen het personeel een poolshoogte kwam nemen.

Ditmaal was Griffin een stuk standvastiger en brutaler. Hij had een eigendomsbewijs van het huis meegenomen en dreigde zelfs de politie te bellen als het personeel van Berry hem niet met rust zou laten. Eenmaal ter plaatse kwam de politie erachter dat het eigendomsbewijs vervalst was. De man moest mee naar het bureau en is aangeklaagd.

Halle Berry had volgens TMZ geen idee wie de man was.