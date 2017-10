Halle Berry maakt James Corden af in rapbattle Redactie

James Corden pakt Hally Berry stevig aan in de rapbattle 'Drop the Mic'. Kritiek op haar films of haar resem exen, Corden houdt zich niet in. Maar Berry nog veel minder, waardoor ze smakelijk de vloer aanveegt met haar uitdager.

