Halle Berry beschuldigt ex Gabriel Aubry van seksuele relatie met familielid SDE

14 november 2019

15u30

Vijf jaar lang waren Halle Berry (53) en Gabriel Aubry (43) een koppel. Hun liefde werd bekroond met een dochtertje, Nahla, maar het sprookje bleef niet duren. In 2010 gingen de twee uit elkaar en sindsdien kunnen ze niet meer door dezelfde deur. Geen wonder, want uit gelekte rechtbankdocumenten blijkt dat Halle haar ex beschuldigt van incest en racisme.

De documenten uit 2011 waren oorspronkelijk verzegeld, maar RadarOnline kon er toch de hand op leggen. In de papieren beschuldigt Halle Berry haar ex-vriend Gabriel Aubry ervan dat hij er tijdens hun relatie ook een incestueuze romance met een familielied op nahield. Daarnaast zou hij zich racistisch hebben gedragen, en bijvoorbeeld weigerde te erkennen dat dochtertje Nahla biraciaal is.

Emotionele schade

Volgens Halle zou Gabriel dus jarenlang een seksuele relatie hebben gehad met een familielid, wat ook een weerslag had op hun eigen seksleven. “Na de eerste zes maanden van onze relatie, verminderde ons seksleven”, staat in de documenten te lezen. “Na een jaar hadden we minder dan drie keer seks per jaar. Gabriel weigerde om deze problemen te erkennen of om er verantwoordelijkheid voor op te nemen. In de plaats daarvan bekritiseerde hij mijn lichaam op manieren die erg vernederend zijn voor vrouwen. Uiteindelijk kon ik hem overtuigen om samen naar een therapeut te gaan om deze problemen te bespreken.” Het model zou daarop hebben toegegeven dat hij jarenlang een seksuele relatie had met een familielied toen hij als kind in pleeggezinnen woonde, totdat die persoon de relatie beëindigde. De emotionele schade daarvan zou een negatieve impact hebben op zijn seksleven.

Ongeschikt

De actrice voegde er in de documenten verder nog aan toe dat Gabriel een geschiedenis van mentale problemen en depressies had, maar weigerde om professionele hulp te zoeken. Daarom zou hij ongeschikt zijn om zijn taken als vader uit te voeren, vond ze. Maar Gabriels advocaten lieten dat niet zomaar gebeuren. Heel wat beweringen werden geschrapt uit het verslag, vanwege een “onjuiste voorstelling van de feiten”. Daarbij zou Halle met haar verklaringen het beroepsgeheim van de therapeut geschonden hebben.

De rechter volgde Halle’s theorie niet en koos voor gedeelde voogdij. De actrice moest haar ex daarbij ook nog 16.000 dollar (zo'n 14.541 euro) per maand aan alimentatie betalen, en 300.000 dollar (272.652 euro) gerechtskosten plus 115.000 dollar (104.516 euro) terugbetaling ophoesten.